В Тернопольской областной военной администрации заявили, что специалисты областного центра контроля и профилактики болезней проводят замеры качества воздуха и воды в определенных точках.

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Какова ситуация с качеством воздуха в Тернополе

По состоянию на 18:00 (21 августа – 24 Канал) ситуация с содержанием хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе в городе остается в пределах нормы,

– заявили в ОВА.

Однако заверили, что незначительное превышение показателей зафиксировали в отдельных микрорайонах возле Тернопольского пруда.

Кроме того, структурные подразделения Козовского и Теребовлянского отделов Тернопольского горрайонного центра провели мониторинг и не обнаружили превышений.

Стоит заметить, что Россия утром 20 августа ударила дроном по промышленному объекту. Там вспыхнул пожар, который был ликвидирован.

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Генеральный директор Государственного учреждения "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ" Оксана Чайчук объясняла, что именно при выбросах сгорания нефтепродуктов есть большое количество вредных веществ. Хлор является тяжелым веществом, которое при выбросе падает вниз. Поэтому вещество оседало.

Стоит заметить, что по состоянию на 10:30 21 августа еще наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе на территории Тернополя.