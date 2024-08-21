У Тернопільській обласній військовій адміністрації заявили, що фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять заміри якості повітря та води у визначених точках.

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Яка ситуація з якістю повітря в Тернополі

Станом на 18:00 (21 серпня – 24 Канал) ситуація з вмістом хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі у місті залишається в межах норми,

– заявили в ОВА.

Проте запевнили, що незначне перевищення показників зафіксували в окремих мікрорайонах біля Тернопільського ставу.

Окрім того, структурні підрозділи Козівського та Теребовлянського відділів Тернопільського міськрайонного центру провели моніторинг та не виявили перевищень.

Варто зауважити, що Росія вранці 20 серпня вдарила дроном по промисловому об'єкті. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували.

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Генеральний директор Державної установи "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" Оксана Чайчук пояснювала, що саме при викидах згоряння нафтопродуктів є велика кількість шкідливих речовин. Хлор є важкою речовиною, яка при викиді падає донизу. Тож речовина осідала.

Варто зауважити, що станом на 10:30 21 серпня ще спостерігалось перевищення гранично допустимої концентрації вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території Тернополя.