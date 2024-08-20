Про завершення рятувальних робіт повідомили у ДСНС. Також міський голова Тернополя Сергій Надал подякував екстренним службам за відмінну роботу.

Дивіться також У Тернополі через нічну атаку забруднене повітря: норма хлору місцями перевищена в 10 разів

"О 14:40 пожежу на промисловому об'єкті у Тернополі ліквідовано", – повідомили у ДСНС.



Рятувальникам вдалось загасити масштабну пожежу на промисловому об'єкті / Фото ДСНС



Пожежу вдалось локалізувати 4 години тому / Фото ДСНС

Пожежу гасили з ночі

Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив на героїзмі рятувальників, які працювали на місці влучання.

"Від імені Тернопільської громади та від себе особисто хочу подякувати нашим рятувальникам, які гасили пожежу на місці ворожого влучання у Тернополі. Це справжній героїзм задля порятунку нашого міста та його жителів", – зазначив Сергій Надал.



Рятувальники майже 10 годин працювали над ліквідацією наслідків удару / Фото ДСНС

Головне про удар ворога

Окупанти влучили в одну із ємностей, де зберігалися пально-мастильні матеріали.

Інформація про пожежу на підприємстві у Тернополі з'явилась у рятувальників близько 03.00. Для ліквідації пожежі залучили 90 рятувальників і 20 одиниць техніки.

О 06.20 пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих внаслідок події не було.