Оккупанты запустили на Украину баллистику и более 250 дронов: сколько целей удалось сбить

Вражеские войска в ночь на 3 мая атаковали баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустили 268 ударных дронов различных типов. Подавляющее большинство воздушных целей удалось обезвредить, впрочем, кое-где произошли попадания.

О подробностях удара и его отражения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Чем бил противник по Украине?

Россияне терроризировали ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами других типов. Большинство из запущенных беспилотников – более 160 – составляли именно "Шахеды". Также захватчики ударили баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области России.

Дроны летели сразу с нескольких направлений:

Курск;

Шаталово;

Орел;

Приморско-Ахтарск;

ТОТ Гвардейское;

Чауда – ТОТ АР Крым;

ТОТ Донецк.

Как отработали силы ПВО?

Отбивание воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БпЛА ... на севере, юге, западе и востоке страны,

– говорится в официальном сообщении.

Кстати, перехватчики-дроны уничтожают примерно 40 % воздушных целей. Заместитель командующего силами непосредственного противовоздушного прикрытия Воздушных сил Юрий Черевашенко отметил, что с улучшением погодных условий их эффективность должна возрасти.

При этом ракета, а также 19 дронов попали в 15 локаций. Сообщается и о падении сбитых (обломков) в 1 локации.

В Воздушных силах подчеркивают, что в небе над Украиной находится несколько вражеских дронов, поэтому следует соблюдать правила безопасности.



Чем ответит Украина?

Украина продолжает развивать собственные технологии и в перспективе может применить отечественные баллистические ракеты для нанесения ударов по территории России, что станет серьезным вызовом для противника.

Вместе с тем, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров убежден, что нельзя игнорировать риск использования тактического ядерного оружия. Полковник подчеркивает, что многое зависит от позиции международных партнеров, которые должны заранее определить свою реакцию и четко донести ее до России.

Где фиксировали последствия вражеских обстрелов в последнее время?

В Киеве 2 мая прозвучали четыре воздушные тревоги, в городе слышались взрывы. В тот же день российские войска дважды атаковали беспилотниками маршрутные автобусы в Херсоне, в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, под удар снова попал Харьков – в городе пострадала гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие.