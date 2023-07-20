Украинские защитники сбили 2 крылатых ракеты "Калибр" и 3 "Искандеры". Кроме того, удалось ликвидировать 13 "Шахедов".

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В ВСУ отметили, что, кроме того, российские оккупанты нанесли 40 авиационных ударов. Также захватчики совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, есть разрушения и повреждения промышленных объектов, пострадали жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура,

– говорится в сообщении.

Важно! Людей предупреждают, что уровень угрозы – очень высок. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Это спасает жизнь.



Атака в ночь на 20 июля