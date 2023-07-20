Украинские защитники сбили 2 крылатых ракеты "Калибр" и 3 "Искандеры". Кроме того, удалось ликвидировать 13 "Шахедов".
Обратите внимание В результате массированного удара в Одессе пострадали три музея: Минкульт обращается в ЮНЕСКО
В ВСУ отметили, что, кроме того, российские оккупанты нанесли 40 авиационных ударов. Также захватчики совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, есть разрушения и повреждения промышленных объектов, пострадали жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура,
– говорится в сообщении.
Атака в ночь на 20 июля
- После того, как Россия заявила о приостановке зернового соглашения, оккупанты начали массированно атаковать южные области. Враг целится по зерновой инфраструктуре.
- В ночь на 20 июля россияне в очередной раз атаковали Юг ракетами и дронами.
- Оккупанты ударили по Одесской и Николаевской областях. К несчастью, известно о трех погибших (оккупанты убили одного человека в Одессе и двоих – в Николаеве). Кроме того, есть пострадавшие.