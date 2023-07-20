Українські захисники збили 2 крилаті ракети "Калібр" та 3 "Іскандери". Окрім того, вдалося ліквідувати 13 "Шахедів".
Зверніть увагу Внаслідок масованого удару в Одесі постраждали три музеї: Мінкульт звертається до ЮНЕСКО
У ЗСУ наголосили, що, окрім того, російські окупанти завдали 40 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об'єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура,
– мовиться у повідомленні.
Атака у ніч на 20 липня
- Після того, як Росія заявила про призупинення зернової угоди, окупанти почали масовано атакувати південні області. Ворог цілиться по зерновій інфраструктурі.
- У ніч на 20 липня росіяни вкотре атакували Південь ракетами та дронами.
- Окупанти вдарили по Одеській та Миколаївській областях. На жаль, відомо про трьох загиблих (окупанти вбили одну людину в Одесі та двох – у Миколаєві). Окрім того, є постраждалі.