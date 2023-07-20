Українські захисники збили 2 крилаті ракети "Калібр" та 3 "Іскандери". Окрім того, вдалося ліквідувати 13 "Шахедів".

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У ЗСУ наголосили, що, окрім того, російські окупанти завдали 40 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об'єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Людей попереджують, що рівень загрози – дуже високий. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Це рятує життя.



Атака у ніч на 20 липня