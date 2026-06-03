"Шахеды" снова разлетались над Украиной: где сейчас воздушная тревога
Российская армия вечером 3 июня снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.
За движением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Группы вражеских БПЛА в районе н.п. Ромны движутся западным курсом на Черниговщину. Вражеские БПЛА с Черного моря движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей северным курсом. Вражеские БПЛА в направлении Одессы с Черного моря. Группа ударных БПЛА направляется в сторону Запорожья и Днепра. Новая группа ударных БПЛА из Курской области России вошла в Сумскую область. Вражеские БПЛА (в т. ч. реактивный) – на севере Сумщины. Харьков – БПЛА над городом!
Группы вражеских БПЛА в районе н.п. Ромны движутся западным курсом на Черниговщину.
Вражеские БПЛА с Черного моря движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей северным курсом.
Вражеские БПЛА в направлении Одессы с Черного моря.
Группа ударных БПЛА направляется в сторону Запорожья и Днепра.
Новая группа ударных БПЛА из Курской области России вошла в Сумскую область.
Вражеские БПЛА (в т. ч. реактивный) – на севере Сумщины.
Харьков – БПЛА над городом!