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24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова разлетались над Украиной: где сейчас воздушная тревога
3 июня, 20:26
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"Шахеды" снова разлетались над Украиной: где сейчас воздушная тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 3 июня снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.

За движением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:17, 03 июня

Группы вражеских БПЛА в районе н.п. Ромны движутся западным курсом на Черниговщину.

20:16, 03 июня

Вражеские БПЛА с Черного моря движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей северным курсом.

19:45, 03 июня

Вражеские БПЛА в направлении Одессы с Черного моря.

19:41, 03 июня

Группа ударных БПЛА направляется в сторону Запорожья и Днепра.

19:40, 03 июня

Новая группа ударных БПЛА из Курской области России вошла в Сумскую область.

19:30, 03 июня

Вражеские БПЛА (в т. ч. реактивный) – на севере Сумщины.

19:27, 03 июня

Харьков – БПЛА над городом!

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