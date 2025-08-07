Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас опасность вражеских дронов
Российская армия вечером 7 августа запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о воздушной тревоге?
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
"Шахеды" на севере Сумщины – курсом на Черниговщину. "Шахеды" на севере Черниговщины – курсом на юго-запад. БПЛА на юге Полтавщины – курсом на Кременчуг. Новая группа "Шахедов" из Брянской области, России – на север Сумщины и Черниговщины! БПЛА на севере Полтавщины – курсом на Миргород. БПЛА на Сумщине – курсом на Полтавщину.
