Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас опасность вражеских дронов
7 августа, 21:16
3

Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас опасность вражеских дронов

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 7 августа запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:18, 07 августа

  • "Шахеды" на севере Сумщины – курсом на Черниговщину.

  • "Шахеды" на севере Черниговщины – курсом на юго-запад.

  • БПЛА на юге Полтавщины – курсом на Кременчуг.

20:59, 07 августа

  • Новая группа "Шахедов" из Брянской области, России – на север Сумщины и Черниговщины!

  • БПЛА на севере Полтавщины – курсом на Миргород.

20:42, 07 августа

БПЛА на Сумщине – курсом на Полтавщину.