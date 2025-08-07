Российская армия вечером 7 августа запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте