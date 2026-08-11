За передвижением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где была объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
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Баллистика на Павлоград, Запорожье, Киев. Тревога в Киеве. Группы БПЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога. Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Раздельной – курсом на Цебриково/Захаревку. Полтавская область: БПЛА – курсом на Гадяч. Группа БПЛА через Херсонскую область – в направлении Снигуровки (Николаевская область). Харьковская область: БПЛА – курсом на Гуты, Богодухов. Одесская область: реактивный БПЛА – курсом на Татарбунары/Сарату.
Баллистика на Павлоград, Запорожье, Киев.
Тревога в Киеве.
Группы БПЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.
Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Раздельной – курсом на Цебриково/Захаревку.
Полтавская область: БПЛА – курсом на Гадяч.
Группа БПЛА через Херсонскую область – в направлении Снигуровки (Николаевская область).
Харьковская область: БПЛА – курсом на Гуты, Богодухов.
Одесская область: реактивный БПЛА – курсом на Татарбунары/Сарату.