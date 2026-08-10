За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

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Де була повітряна тривога: дивіться на карті