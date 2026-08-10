За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де була повітряна тривога: дивіться на карті

00:05, 11 серпня

Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.

23:50, 10 серпня

  • Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну – курсом на Цебрикове/Захарівку.

  • Полтавщина: БпЛА – курсом на Гадяч.

23:20, 10 серпня

  • Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Снігурівки (Миколаївщина).

  • Харківщина: БпЛА – курсом на Гути, Богодухів.

  • Одещина: реактивний БпЛА – курсом на Татарбунари/Сарату.

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