За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
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Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу. Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну – курсом на Цебрикове/Захарівку. Полтавщина: БпЛА – курсом на Гадяч. Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Снігурівки (Миколаївщина). Харківщина: БпЛА – курсом на Гути, Богодухів. Одещина: реактивний БпЛА – курсом на Татарбунари/Сарату.
Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.
Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну – курсом на Цебрикове/Захарівку.
Полтавщина: БпЛА – курсом на Гадяч.
Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Снігурівки (Миколаївщина).
Харківщина: БпЛА – курсом на Гути, Богодухів.
Одещина: реактивний БпЛА – курсом на Татарбунари/Сарату.