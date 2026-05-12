В одній з областей на Заході України наголосили на загрозі удару
12 мая, 22:56
В одной из областей на Западе Украины отметили угрозу удара

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Ивано-Франковской области сообщили о возможной угрозе атаки с воздуха и призвали не игнорировать тревогу.
  • Жителей области просят во время тревоги находиться в безопасном месте.

В Ивано-Франковской области сообщили о возможной угрозе атаки с воздуха. Граждан просят не игнорировать тревогу.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Где на западе Украины может быть опасно?

В Ивано-Франковской области призвали обратить особое внимание на тревоги этой ночью.

Не пренебрегайте сообщениями об опасности. Во время тревоги находитесь в безопасном месте!
– предупредили в ОГА.

Утром Россия атаковала Николаевскую область

  • Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Николаевской области, в результате чего некоторые населенные пункты остались без электричества. Атаку отражали силы ПВО.

  • Взрывы в Николаеве произошли утром 12 мая, пострадавших нет. Работы по восстановлению уже ведутся, рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

