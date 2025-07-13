Россия в очередной раз запустила "Шахеды": для каких областей Украины объявили угрозу
Вечером воскресенья, 13 июля, россияне в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Воздушную тревогу объявили в ряде областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подробнее об опасности, движении вражеских дронов и взрывах – читайте в материале.
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Куда летят "Шахеды"?
Внимание! Чернигов! Взрывы прогремели в Николаеве! Внимание! Николаев! Внимание! Полтава! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления! Взрывы прогремели в Нежине Черниговской области. Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления! Вражеские БпЛА в направлении Сум с северо-востока! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный. Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.
БпЛА на город с юга и с севера! Находитесь в безопасных местах!
Обновление информации о движении БпЛА
БпЛА в вашем направлении с юго-востока!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с северо-востока!
Внимание! Чернигов!
Взрывы прогремели в Николаеве!
Внимание! Николаев!
Внимание! Полтава!
Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!
Взрывы прогремели в Нежине Черниговской области.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!
Вражеские БпЛА в направлении Сум с северо-востока!
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!
БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.