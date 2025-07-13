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24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз запустила "Шахеды": для каких областей Украины объявили угрозу
13 июля, 19:35
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Россия в очередной раз запустила "Шахеды": для каких областей Украины объявили угрозу

Анастасия Безейко

Вечером воскресенья, 13 июля, россияне в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подробнее об опасности, движении вражеских дронов и взрывах – читайте в материале.

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Куда летят "Шахеды"?

 

20:29, 13 июля

Внимание! Чернигов!
БпЛА на город с юга и с севера! Находитесь в безопасных местах!

20:16, 13 июля

Взрывы прогремели в Николаеве!

20:15, 13 июля

Обновление информации о движении БпЛА

  • БпЛА на севере и в центральной части Черниговщины, курс – юго-западный и южный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный;
  • БпЛА на южных окраинах Николаева, курс – северо-западный.
20:11, 13 июля

Внимание! Николаев!
БпЛА в вашем направлении с юго-востока!

20:02, 13 июля

Внимание! Полтава!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с северо-востока!

19:59, 13 июля

Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!

19:50, 13 июля

Взрывы прогремели в Нежине Черниговской области.

19:47, 13 июля

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!

19:35, 13 июля

Вражеские БпЛА в направлении Сум с северо-востока!

19:21, 13 июля

  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, в центральной части Черниговщины, курс – юго-западный и южный;
  • новые группы БпЛА заходят на границе Сумщины и Харьковщины, курс – юго-западный.
19:17, 13 июля

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

18:32, 13 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

18:24, 13 июля

Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!

БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.