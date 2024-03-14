Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где сейчас объявлена тревога
В ночь на 14 марта оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявили воздушную тревогу.
Ворон не оставляет попыток терроризировать Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Какие области атакует враг – передает 24 Канал.
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Большинство "Шахедов" из Днепропетровской области движется на Полтавскую область. В то же время часть дронов-камикадзе направляется в Харьковскую область. В частности, в Воздушных силах сообщают о новой группе "Шахедов" курсом на Запорожскую область. В Сумской и Черниговской области сообщают об угрозе применения баллистического вооружения. Сейчас большинство дронов-камикадзе наблюдаются в Днепропетровской области, сообщают в Воздушных силах. Воздушные силы сообщают о новой группе "Шахедов" с юго-восточного направления, которые движутся в направлении Днепропетровской области. В Кировоградской области сообщают о дронах-камикадзе, которую движутся на север, существует угроза для Полтавской области. "Шахэды" из Запорожской области движутся курсом на Днепропетровскую область. В то же время из Николаевской – на Кировоградскую область. "Шахеды" продолжают движение через Кировоградскую область в северном направлении. В то же время фиксируется новая группа дронов-камикадзе, которые движутся через Херсонскую область в направлении Николаевщины. Сообщается о значительной активности вражеской тактической авиации на севере! Есть угроза применения авиационных средств поражения. Воздушные силы сообщают о движении группы "Шахедов" через Николаевскую область! Курсом движутся на Кировоградскую область!
Большинство "Шахедов" из Днепропетровской области движется на Полтавскую область. В то же время часть дронов-камикадзе направляется в Харьковскую область.
В частности, в Воздушных силах сообщают о новой группе "Шахедов" курсом на Запорожскую область.
В Сумской и Черниговской области сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.
Сейчас большинство дронов-камикадзе наблюдаются в Днепропетровской области, сообщают в Воздушных силах.
Воздушные силы сообщают о новой группе "Шахедов" с юго-восточного направления, которые движутся в направлении Днепропетровской области.
В Кировоградской области сообщают о дронах-камикадзе, которую движутся на север, существует угроза для Полтавской области.
"Шахэды" из Запорожской области движутся курсом на Днепропетровскую область. В то же время из Николаевской – на Кировоградскую область.
"Шахеды" продолжают движение через Кировоградскую область в северном направлении.
В то же время фиксируется новая группа дронов-камикадзе, которые движутся через Херсонскую область в направлении Николаевщины.
Сообщается о значительной активности вражеской тактической авиации на севере! Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Воздушные силы сообщают о движении группы "Шахедов" через Николаевскую область! Курсом движутся на Кировоградскую область!