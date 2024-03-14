Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где сейчас объявлена тревога

В ночь на 14 марта оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявили воздушную тревогу.

Ворон не оставляет попыток терроризировать Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Какие области атакует враг – передает 24 Канал.

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