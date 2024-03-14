Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где сейчас объявлена тревога

14 марта 2024, 01:36
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В ночь на 14 марта оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявили воздушную тревогу.

Ворон не оставляет попыток терроризировать Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Какие области атакует враг – передает 24 Канал.

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02:52, 14 марта

Большинство "Шахедов" из Днепропетровской области движется на Полтавскую область. В то же время часть дронов-камикадзе направляется в Харьковскую область.

В частности, в Воздушных силах сообщают о новой группе "Шахедов" курсом на Запорожскую область.

02:46, 14 марта

В Сумской и Черниговской области сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

02:13, 14 марта

Сейчас большинство дронов-камикадзе наблюдаются в Днепропетровской области, сообщают в Воздушных силах.

02:02, 14 марта

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас.

01:57, 14 марта

Воздушные силы сообщают о новой группе "Шахедов" с юго-восточного направления, которые движутся в направлении Днепропетровской области.

01:50, 14 марта

В Кировоградской области сообщают о дронах-камикадзе, которую движутся на север, существует угроза для Полтавской области.

"Шахэды" из Запорожской области движутся курсом на Днепропетровскую область. В то же время из Николаевской – на Кировоградскую область.

01:24, 14 марта

"Шахеды" продолжают движение через Кировоградскую область в северном направлении.

В то же время фиксируется новая группа дронов-камикадзе, которые движутся через Херсонскую область в направлении Николаевщины.

01:11, 14 марта

Сообщается о значительной активности вражеской тактической авиации на севере! Есть угроза применения авиационных средств поражения.

00:53, 13 марта

Воздушные силы сообщают о движении группы "Шахедов" через Николаевскую область! Курсом движутся на Кировоградскую область!

Автор: Маргарита Волошина