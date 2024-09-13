Россияне запустили "Шахеды" из Курской области: где сейчас раздается тревога

Россия ежедневно терроризирует украинских граждан. В ночь на 14 сентября враг снова запустил дроны-камикадзе типа "Шахед".

Призываем не игнорировать сигналы тревоги и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, рассказывает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине