Россияне запустили "Шахеды" из Курской области: где сейчас раздается тревога
Россия ежедневно терроризирует украинских граждан. В ночь на 14 сентября враг снова запустил дроны-камикадзе типа "Шахед".
Призываем не игнорировать сигналы тревоги и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, рассказывает 24 Канал.
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Воздушная тревога в Украине
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА. Воздушные силы пишут, что БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление; также БпЛА на севере Харьковщины, курсом на восток. Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Отбой угрозы баллистики для Киевской области. Угроза применения баллистики Киевщина. Угроза применения баллистики из Курска. Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов" из района Курска.
Где сейчас тревога
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушные силы пишут, что БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление; также БпЛА на севере Харьковщины, курсом на восток.
Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Отбой угрозы баллистики для Киевской области.
Угроза применения баллистики Киевщина.
Угроза применения баллистики из Курска.
Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов" из района Курска.