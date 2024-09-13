Россияне запустили "Шахеды" из Курской области: где сейчас раздается тревога

13 сентября 2024, 22:11
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Автор: Дмитрий Усик

Россия ежедневно терроризирует украинских граждан. В ночь на 14 сентября враг снова запустил дроны-камикадзе типа "Шахед".

Призываем не игнорировать сигналы тревоги и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, рассказывает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине

22:54, 13 сентября

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

22:51, 13 сентября

Воздушные силы пишут, что БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление; также БпЛА на севере Харьковщины, курсом на восток.

22:27, 13 сентября

Где сейчас тревога

22:06, 13 сентября

Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

22:02, 13 сентября

Отбой угрозы баллистики для Киевской области.

21:58, 13 сентября

Угроза применения баллистики Киевщина.

21:52, 13 сентября

Угроза применения баллистики из Курска.

21:40, 13 сентября

Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов" из района Курска.