Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ударные БПЛА курсом с Черного моря: какие области сейчас в опасности
16 февраля, 20:24
9

Ударные БПЛА курсом с Черного моря: какие области сейчас в опасности

Диана Подзигун

Вечером 16 февраля российские войска продолжают атаковать мирные города Украины ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности в нескольких регионах страны.

Как движутся вражеские беспилотники и где сейчас сохраняется опасность –  информирует 24 Канал.

Смотрите также Россия атаковала "Цирконом", "Искандером" и "Шахедами": как отработала ПВО

Куда движутся вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:08, 16 февраля

БпЛА из Черного моря курсом на Черноморск.

20:49, 16 февраля

Группа БпЛА на севере Черниговщины курсом на Новгород-Северский.

Группа БпЛА на севере Сумщины курсом на Воронеж, Кролевец.

20:38, 16 февраля

БпЛА на востоке Днепропетровщины движутся курсом на Донецкую область.

20:30, 16 февраля

В 20:22 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

20:29, 16 февраля

БПЛА на Белгород-Днестровский.

БПЛА на Кривой Рог с юга.

20:29, 16 февраля

Уже в 19:58 скоростная цель двигалась на Кривой Рог.

20:29, 16 февраля

В 19:57 звучала угроза применения баллистического вооружения.

20:28, 16 февраля

БПЛА на востоке Черниговщины, в районе Коропа.

БПЛА на севере Сумщины, в районе Воронежа.

БПЛА на востоке Сумщины курсом на Бурынь.

Несколько групп БПЛА с Черного моря курсом на Черноморск, Вилково.

20:28, 16 февраля

Снова фиксируют движение БПЛА с Черного моря курсом на Затоку.

20:27, 16 февраля

Угроза КАБов в Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется.

20:27, 16 февраля

Группа БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины курсом на Новгород-Северский, Шостку.

20:27, 16 февраля

БПЛА на юге Одесской области курсом на Катлабуг.

20:27, 16 февраля

БПЛА на север Сумщины, курсом на Воронеж.

20:27, 16 февраля

КАБы на Донетчину, Днепропетровщину.

20:26, 16 февраля

БПЛА на северо-востоке Черниговщины, в районе Новгород-Северского.

БПЛА на Запорожье с юга.

20:26, 16 февраля

Группа БПЛА из Черного моря курсом на Затоку.

 

20:26, 16 февраля

БПЛА на юге Одесской области курсом на Новониколаевку.

20:25, 16 февраля

В Запорожской области угроза применения КАБов.

20:25, 16 февраля

БПЛА на юг Одесской области с Черного моря.

20:19, 16 февраля

В 17:56 Воздушные силы Украины предупредили о движении БПЛА на Затоку с Черного моря.