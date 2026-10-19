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24 Канал Новости Украины "Шахеды" летят на Украину с нескольких направлений: где есть наибольшая угроза атаки
19 октября, 20:35
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"Шахеды" летят на Украину с нескольких направлений: где есть наибольшая угроза атаки

Татьяна Бабич

Россияне атакуют украинские города все новыми и новыми группами ударных дронов, в частности реактивных. Из-за этого в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

О передвижениях вражеских БПЛА и других средств нападения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке?

Прежде всего, призываем вас помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

 

21:44, 19 октября

21:43, 19 октября

Староконстантинов укрылся, реактивный БПЛА с севера.

21:42, 19 октября

Реактивные БПЛА из Брянской области на север Черниговской области.

21:41, 19 октября

Реактивный БПЛА с севера Киевской области в Житомирскую область.

21:40, 19 октября

Вражеские БПЛА на Харьков с севера

21:40, 19 октября

Волынь: реактивный БПЛА направляется на Луцк с северо-востока.

21:39, 19 октября

Реактивные БПЛА на юго-западе Житомирской области, направляющиеся в сторону Хмельницкой области (Староконстантинов).

21:37, 19 октября

Реактивный БПЛА на севере Винницкой области, направляющийся в сторону Хмельника.

21:24, 19 октября

Реактивные БПЛА в Киевской области в направлении Белой Церкви с востока и южнее Обухова, следуя по западному курсу.

21:21, 19 октября

Вражеские БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы.

21:20, 19 октября

21:16, 19 октября

Реактивный БПЛА на Волыни изменил направление и движется в сторону Луцка.

21:10, 19 октября

Реактивный БПЛА на Волыни в направлении Владимира с северо-востока.

Реактивные БПЛА на севере Киевской области в направлении севера Житомирской области.

21:08, 19 октября

Реактивные БПЛА в Винницкой области в районе Мурованых Куриловцев и Могилева-Подольского, курс – западный.

20:54, 19 октября

Реактивные БПЛА в Полтавской области в районе Хорола и Семеновки, следуют на запад.

20:53, 19 октября

Ударный БПЛА на Запорожье с юга.

20:52, 19 октября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области.

20:51, 19 октября

Реактивный БПЛА в Ровно с востока.

20:50, 19 октября

Реактивный БПЛА в Белой Церкви.

20:49, 19 октября

Реактивный БПЛА из Одесской области в Винницкую область;

Реактивный БПЛА из Черкасской области на восток Винницкой области.

20:34, 19 октября

20:27, 19 октября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, в районе Ирдыня, курс – западный.

20:26, 19 октября

Хмельницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Староконстантинова с севера.

20:25, 19 октября

Волынь: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ковеля.

20:20, 19 октября

УАБы в Харьковскую область.

20:19, 19 октября

Хмельницкая область: реактивный БПЛА направляется на Шепетовку.

20:17, 19 октября

Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся на Красятичи с востока.

20:16, 19 октября

Ровенская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Дубровицы, курс – западный.

20:12, 19 октября

УАБы в Сумскую область.

20:08, 19 октября

УАБы в Днепропетровскую область.

20:03, 19 октября

Реактивный БПЛА в Черниговской области, мимо Козельца в Киевскую область.

20:02, 19 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Кобеляков в Полтавской области в северо-западном направлении.