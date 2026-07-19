За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздались звуки сирен, немедленно укрывайтесь.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту

20:33, 19 июля

БПЛА – в направлении Сум/Степановки с севера.

20:32, 19 июля

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – в направлении на/мимо Сновска с северо-запада.

20:12, 19 июля

Черниговская область: реактивный БПЛА – над/мимо Макошино по юго-восточному курсу.

20:10, 19 июля

Полтавская область: БПЛА – над/мимо Больших Сорочинцев в направлении Миргорода.

20:02, 19 июля

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – в направлении на/мимо Сновска с северо-запада.

19:52, 19 июля

Николаевская область: реактивные БПЛА мимо Баштанки на юге – по западному/юго-западному курсу.

19:41, 19 июля

Цель – Харьковская область (Большой Бурлук).

19:41, 19 июля

Реактивные БПЛА на севере Херсонской области, следуют на запад.

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