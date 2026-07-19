За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздались звуки сирен, немедленно укрывайтесь.

Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту