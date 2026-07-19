За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали звуки серен, негайно йдіть в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться карту

20:33, 19 липня

БпЛА – в напрямку Сум/Степанівки з півночі.

20:32, 19 липня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – в напрямку на/повз Сновськ з північного заходу.

20:12, 19 липня

Чернігівщина: реактивний БпЛА – на/повз Макошине південно-східним курсом.

20:10, 19 липня

Полтавщина: БпЛА – на/повз Великі Сорочинці в напрямку Миргорода.

20:02, 19 липня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – в напрямку на/повз Сновськ з північного заходу.

19:52, 19 липня

Миколаївщина: реактивні БпЛА повз Баштанку на півдні – західним/південно-західним курсом.

19:41, 19 липня

Ціль на Харківщину (Великий Бурлук).

19:41, 19 липня

Реактивні БпЛА на півночі Херсонщини західним курсом.

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