За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали звуки серен, негайно йдіть в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
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Де зараз повітряна тривога: дивіться карту
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БпЛА – в напрямку Сум/Степанівки з півночі. Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – в напрямку на/повз Сновськ з північного заходу. Чернігівщина: реактивний БпЛА – на/повз Макошине південно-східним курсом. Полтавщина: БпЛА – на/повз Великі Сорочинці в напрямку Миргорода. Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – в напрямку на/повз Сновськ з північного заходу. Миколаївщина: реактивні БпЛА повз Баштанку на півдні – західним/південно-західним курсом. Ціль на Харківщину (Великий Бурлук). Реактивні БпЛА на півночі Херсонщини західним курсом.
БпЛА – в напрямку Сум/Степанівки з півночі.
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – в напрямку на/повз Сновськ з північного заходу.
Чернігівщина: реактивний БпЛА – на/повз Макошине південно-східним курсом.
Полтавщина: БпЛА – на/повз Великі Сорочинці в напрямку Миргорода.
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – в напрямку на/повз Сновськ з північного заходу.
Миколаївщина: реактивні БпЛА повз Баштанку на півдні – західним/південно-західним курсом.
Ціль на Харківщину (Великий Бурлук).
Реактивні БпЛА на півночі Херсонщини західним курсом.