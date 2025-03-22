"Шахеды" атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога
Вечером 22 марта российская армия снова начала террор гражданского населения. На Украину направили дроны-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.
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Где сейчас объявлена тревога
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! Внимание! г.Чернигов! В вашем направлении вражеские БпЛА с северо-востока! Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Внимание! г. Днепр! В вашем направлении вражеские БПЛА с юго-востока! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА! Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА: Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения врагом ударных БПЛА! Черниговская и Сумская области – угроза применения врагом ударных БПЛА! Харьковская, Днепропетровская области – ракетная опасность!
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Внимание! г.Чернигов! В вашем направлении вражеские БпЛА с северо-востока!
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Внимание! г. Днепр! В вашем направлении вражеские БПЛА с юго-востока!
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Черниговская и Сумская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Харьковская, Днепропетровская области – ракетная опасность!