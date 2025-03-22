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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога
22 марта, 19:06
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"Шахеды" атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога

Дмитрий Усик

Вечером 22 марта российская армия снова начала террор гражданского населения. На Украину направили дроны-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

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Где сейчас объявлена тревога

19:59, 22 марта

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:42, 22 марта

Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:39, 22 марта

Внимание! г.Чернигов! В вашем направлении вражеские БпЛА с северо-востока!

19:32, 22 марта

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:21, 22 марта

Внимание! г. Днепр! В вашем направлении вражеские БПЛА с юго-востока!

19:17, 22 марта

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

19:02, 22 марта

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БПЛА с Сумщины на Черниговщину, курс – юго-западный;
  • БПЛА на севере Запорожской области, курс – северо-западный.
18:55, 22 марта

Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!

18:45, 22 марта

Черниговская и Сумская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!

17:46, 22 марта

Харьковская, Днепропетровская области – ракетная опасность!