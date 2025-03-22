"Шахеды" атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога

Вечером 22 марта российская армия снова начала террор гражданского населения. На Украину направили дроны-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

Смотрите также Как Россия распространяет фейки через искусственный интеллект и для чего создала сеть Pravda

Где сейчас объявлена тревога