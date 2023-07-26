Россия на последней неделе усиленно готовилась к массированной атаке по всей Украине. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Сколько ракет может выпустить Россия

В Воздушных Силах предупредили о пусках крылатых ракет с 12 бортов стратегической авиации России из Каспийского моря.

Речь может о 40 – 50 ракетах, в зависимости от того, какие ракеты запускали и с каких бортов. Ту-95 и Ту-22 могут нести разное количество ракет. Это мощная атака,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Россияне запустили не только крылатые ракеты, но и "Кинжалы" и "Искандеры".

Учитывая, что в последнее время Россия атаковала в основном южные области, в частности Одесскую и Николаевскую, за это время они смогли подготовиться к более массированной атаке. На это оккупантам ушла примерно неделя.

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