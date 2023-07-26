Росія впродовж останнього тижня посилено готувалась до масованої атаки по всій Україні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Скільки ракет може випустити Росія

В Повітряних Силах попередили про пуски крилатих ракет із 12 бортів стратегічної авіації Росії з Каспійського моря.

Мовитись може про 40 – 50 ракет, залежно від того, які ракети запускали та з яких бортів. Ту-95 і Ту-22 можуть нести різну кількість ракет. Це потужна атака,

– наголосив Олексій Гетьман.

Росіяни запустили не лише крилаті ракети, але й "Кинджали" та "Іскандери".

Зважаючи на те, що останнім часом Росія атакувала здебільшого південні області, зокрема Одещину та Миколаївщину, за цей час вони змогли підготуватися до масованішої атаки. На це окупантам пішов приблизно тиждень.

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