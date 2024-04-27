Первые ракеты уже над Украиной: во всех областях – воздушная тревога
В ночь на 27 апреля враг, вероятно, запустил ракеты по Украине. Перед этим в Воздушных силах фиксировали активность Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в России.
В 3:45 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.
Из Черкасской области ракета летит юго-западным курсом. Ракета летит в направлении Черкасской области. Ракета меняет курс на Винницкую область. Ракета на Житомирщине, курс юго-западный. Ракета на севере Киевской области в западном направлении. Курс ракеты – юго-западный, угроза для Киевщины. Ракета в Черниговской области летит курсом на Чернигов.
Вся Украина "красная"
Из Черкасской области ракета летит юго-западным курсом.
Ракета летит в направлении Черкасской области.
Ракета меняет курс на Винницкую область.
Ракета на Житомирщине, курс юго-западный.
Ракета на севере Киевской области в западном направлении.
Курс ракеты – юго-западный, угроза для Киевщины.
Ракета в Черниговской области летит курсом на Чернигов.