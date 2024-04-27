Первые ракеты уже над Украиной: во всех областях – воздушная тревога

В ночь на 27 апреля враг, вероятно, запустил ракеты по Украине. Перед этим в Воздушных силах фиксировали активность Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в России.

В 3:45 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.