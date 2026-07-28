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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину, в Сумах прогремел ряд взрывов: где сейчас тревога
28 июля, 23:54
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"Шахеды" атакуют Украину, в Сумах прогремел ряд взрывов: где сейчас тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 28 июля снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздалась тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где была воздушная тревога: смотрите на карте

 

00:14, 29 июля

  • Ударные БПЛА в направлении Николаевщины по Черному морю северным курсом;
  • БПЛА в направлении Харькова с севера.
23:51, 28 июля

Пуски УАБ по направлению г. Запорожье.

23:50, 28 июля

Повторные пуски УАБов в направлении Харькова.

 

В Харькове слышали взрыв, пишут местные СМИ.

23:48, 28 июля

Пуски УАБ в направлении Харькова.

23:18, 28 июля

Снова взрыв в Сумах.

23:04, 28 июля

В Сумах был слышен взрыв.

22:52, 28 июля

Еще взрыв слышали в Сумах.

22:33, 28 июля

В Сумах был слышен взрыв, пишет Суспильне.

22:16, 28 июля

Пуски УАБ по направлению г. Запорожье.

21:33, 28 июля

Повторные пуски УАБов в Днепропетровской области.

20:49, 28 июля

Пуски УАБов на Днепропетровщине.

20:38, 28 июля

Пуски УАБ в Харьковской области.

20:33, 28 июля

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

20:21, 28 июля

БПЛА в направлении Харькова с востока.

Связанные темы:

Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе
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