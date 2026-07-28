"Шахеды" атакуют Украину, в Сумах прогремел ряд взрывов: где сейчас тревога
Российская армия вечером 28 июля снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздалась тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
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Где была воздушная тревога: смотрите на карте
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Пуски УАБ по направлению г. Запорожье.
Повторные пуски УАБов в направлении Харькова.
В Харькове слышали взрыв, пишут местные СМИ.
Пуски УАБ в направлении Харькова.
Снова взрыв в Сумах.
В Сумах был слышен взрыв.
Еще взрыв слышали в Сумах.
В Сумах был слышен взрыв, пишет Суспильне.
Пуски УАБ по направлению г. Запорожье.
Повторные пуски УАБов в Днепропетровской области.
Пуски УАБов на Днепропетровщине.
Пуски УАБ в Харьковской области.
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
БПЛА в направлении Харькова с востока.