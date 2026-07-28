"Шахеды" атакуют Украину, в Сумах прогремел ряд взрывов: где сейчас тревога

Российская армия вечером 28 июля снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздалась тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

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Где была воздушная тревога: смотрите на карте