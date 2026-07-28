За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де була повітряна тривога: дивіться на карті

00:14, 29 липня

  • Ударні БпЛА у напрямку Миколаївщини з Чорного моря північним курсом;
  • БпЛА у напрямку Харкова з півночі.
23:51, 28 липня

Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя.

23:50, 28 липня

Повторні пуски КАБів у напрямку Харкова.

У Харкові чули вибух, пишуть місцеві ЗМІ.

23:48, 28 липня

Пуски КАБ у напрямку Харкова.

23:18, 28 липня

Знову вибух у Сумах.

23:04, 28 липня

У Сумах було чути вибух.

22:52, 28 липня

Ще вибух чули в Сумах.

22:33, 28 липня

У Сумах було чути вибух, пише Суспільне.

22:16, 28 липня

Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя.

21:33, 28 липня

Повторні пуски КАБів на Дніпропетровщині.

20:49, 28 липня

Пуски КАБів на Дніпропетровщині.

20:38, 28 липня

Пуски КАБ на Харківщині.

20:33, 28 липня

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

20:21, 28 липня

БпЛА у напрямку Харкова зі сходу.