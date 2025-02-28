Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

Российская армия вечером 28 февраля запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

Угроза сначала была на юге и на востоке нашей страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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