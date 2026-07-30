За передвижением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где прозвучала воздушная тревога: смотрите на карте

23:24, 30 июля

Попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. Информацию о последствиях уточняем,
– написал мэр Харькова Игорь Терехов.

22:58, 30 июля

Запуски УАБ в направлении Запорожья и Днепропетровской области.

22:57, 30 июля

  • Группа реактивных БПЛА в Херсонской области (ВОТ) – курсом на запад.

  • Реактивный БПЛА к востоку от Чернигова

22:31, 30 июля

В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильне.

22:16, 30 июля

Запуски УАБ в Харьковской области.

21:30, 30 июля

Запуски УАБ в Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.

20:58, 30 июля

Запуски УАБ в Харьковской области.

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