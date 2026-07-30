За передвижением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
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Где прозвучала воздушная тревога: смотрите на карте
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Попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. Информацию о последствиях уточняем, Запуски УАБ в направлении Запорожья и Днепропетровской области. Группа реактивных БПЛА в Херсонской области (ВОТ) – курсом на запад. Реактивный БПЛА к востоку от Чернигова В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильне. Запуски УАБ в Харьковской области. Запуски УАБ в Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области. Запуски УАБ в Харьковской области.
– написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. Информацию о последствиях уточняем,
Запуски УАБ в направлении Запорожья и Днепропетровской области.
Группа реактивных БПЛА в Херсонской области (ВОТ) – курсом на запад.
Реактивный БПЛА к востоку от Чернигова
В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильне.
Запуски УАБ в Харьковской области.
Запуски УАБ в Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.
Запуски УАБ в Харьковской области.