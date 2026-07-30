За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де була повітряна тривога: дивіться на карті

23:24, 30 липня

Влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у Слобідському районі. Інформацію щодо наслідків уточнюємо,
– написав мер Харкова Ігор Терехов.

22:58, 30 липня

Пуски КАБ на Запоріжжя, Дніпропетровщину.

22:57, 30 липня

  • Група реактивних БпЛА на Херсонщині (ТОТ) – курсом на захід.

  • Реактивний БпЛА на схід від Чернігова

22:31, 30 липня

У Сумах чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

22:16, 30 липня

Пуски КАБ на Харківщину.

21:30, 30 липня

Пуски КАБ на Запоріжжя, Харківщину та Донеччину.

20:58, 30 липня

Пуски КАБ на Харківщину.

WhatsApp Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини Додати