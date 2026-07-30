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Що відомо про повітряну тривогу?
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Влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у Слобідському районі. Інформацію щодо наслідків уточнюємо, Пуски КАБ на Запоріжжя, Дніпропетровщину. Група реактивних БпЛА на Херсонщині (ТОТ) – курсом на захід. Реактивний БпЛА на схід від Чернігова У Сумах чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Пуски КАБ на Харківщину. Пуски КАБ на Запоріжжя, Харківщину та Донеччину. Пуски КАБ на Харківщину.
– написав мер Харкова Ігор Терехов.
Влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у Слобідському районі. Інформацію щодо наслідків уточнюємо,
Пуски КАБ на Запоріжжя, Дніпропетровщину.
Група реактивних БпЛА на Херсонщині (ТОТ) – курсом на захід.
Реактивний БпЛА на схід від Чернігова
У Сумах чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Пуски КАБ на Харківщину.
Пуски КАБ на Запоріжжя, Харківщину та Донеччину.
Пуски КАБ на Харківщину.