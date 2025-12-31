31 декабря, 19:08
Перед Новым годом россияне снова запустили дроны: для каких областей есть угроза
В среду, 31 декабря, россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога. Враг решил продолжить атаку и в новогоднюю ночь.
О том, где движутся вражеские дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности для вашего региона советуем пройти в укрытие.
Смотрите также Новогодняя елка уцелела среди руин: кадры из квартиры в Одессе, которую изуродовала Россия
Где фиксируются вражеские БпЛА?
19:17, 31 декабря
БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Золочева на севере, курс - восточный/юго-восточный.
18:26, 31 декабря
БпЛА на севере Полтавской области, курс – на юг.
18:24, 31 декабря
БпЛА в направлении Днепра с юга.
18:20, 31 декабря
БпЛА в направлении Харькова.
17:42, 31 декабря
БпЛА в направлении Сум из севера.
17:42, 31 декабря
БпЛА в направлении Днепра с юга.