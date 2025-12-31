Укр Рус
31 декабря, 19:08
2

Перед Новым годом россияне снова запустили дроны: для каких областей есть угроза

Дарья Смородская

В среду, 31 декабря, россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога. Враг решил продолжить атаку и в новогоднюю ночь.

О том, где движутся вражеские дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности для вашего региона советуем пройти в укрытие.

Где фиксируются вражеские БпЛА?

 
19:17, 31 декабря

БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Золочева на севере, курс - восточный/юго-восточный.

18:26, 31 декабря

БпЛА на севере Полтавской области, курс – на юг.

18:24, 31 декабря

БпЛА в направлении Днепра с юга.

18:20, 31 декабря

БпЛА в направлении Харькова.

17:42, 31 декабря

БпЛА в направлении Сум из севера.

17:42, 31 декабря

БпЛА в направлении Днепра с юга.