Перед Новым годом россияне снова запустили дроны: для каких областей есть угроза

В среду, 31 декабря, россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога. Враг решил продолжить атаку и в новогоднюю ночь.

О том, где движутся вражеские дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности для вашего региона советуем пройти в укрытие. Смотрите также Новогодняя елка уцелела среди руин: кадры из квартиры в Одессе, которую изуродовала Россия Где фиксируются вражеские БпЛА? 19:17, 31 декабря БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Золочева на севере, курс - восточный/юго-восточный. 18:26, 31 декабря БпЛА на севере Полтавской области, курс – на юг. 18:24, 31 декабря БпЛА в направлении Днепра с юга. 18:20, 31 декабря БпЛА в направлении Харькова. 17:42, 31 декабря БпЛА в направлении Сум из севера. 17:42, 31 декабря БпЛА в направлении Днепра с юга.