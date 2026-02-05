В небе над Украиной летают "Шахеды": где сейчас есть опасность

Российская армия вечером 5 февраля снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Где движутся вражеские дроны, какие области уже стали "красными" и раздавались ли где-то взрывы – рассказывает 24 Канал. Информацию мы собирали из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ.

Где сейчас есть воздушная тревога?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте