О ситуации в воздушном пространстве сообщают в Воздушных силах ВСУ. 24 Канал собрал основную информацию о передвижении вражеских целей.

Что известно об атаке врага?

Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время тревоги в вашем регионе.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту

WhatsApp 24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости Добавить

23:32, 5 августа

В Николаеве слышен взрыв.

23:04, 5 августа

БПЛА, курсом на Каменское/Днепр с юго-запада.

22:14, 5 августа

БПЛА из Сумской области (Лебедин) в направлении Полтавской области.

21:30, 5 августа

БПЛА над Харьковом.

КАБы в направлении Запорожья.

21:15, 5 августа

КАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.