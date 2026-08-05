Про ситуацію в небі повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. 24 Канал зібрав головне про рух ворожих цілей.

Що відомо про атаку ворога?

Закликаємо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях під час тривоги для вашого регіону.

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В яких регіонах повітряна тривога: дивіться карту