Про ситуацію в небі повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. 24 Канал зібрав головне про рух ворожих цілей.
Що відомо про атаку ворога?
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В яких регіонах повітряна тривога: дивіться картуНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
У Миколаєві чутно вибух. БпЛА курсом на Кам'янське/Дніпро з південного заходу. БпЛА із Сумщини (Лебедин) у напрямку Полтавщини. БпЛА над Харковом. КАБи на Запоріжжя. КАБи на Дніпропетровщину, Донеччину.
У Миколаєві чутно вибух.
БпЛА курсом на Кам'янське/Дніпро з південного заходу.
БпЛА із Сумщини (Лебедин) у напрямку Полтавщини.
БпЛА над Харковом.
КАБи на Запоріжжя.
КАБи на Дніпропетровщину, Донеччину.