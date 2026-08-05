Про ситуацію в небі повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. 24 Канал зібрав головне про рух ворожих цілей.

Що відомо про атаку ворога?

Закликаємо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях під час тривоги для вашого регіону.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

В яких регіонах повітряна тривога: дивіться карту

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23:32, 5 серпня

У Миколаєві чутно вибух.

23:04, 5 серпня

БпЛА курсом на Кам'янське/Дніпро з південного заходу.

22:14, 5 серпня

БпЛА із Сумщини (Лебедин) у напрямку Полтавщини.

21:30, 5 серпня

БпЛА над Харковом.

КАБи на Запоріжжя.

21:15, 5 серпня

КАБи на Дніпропетровщину, Донеччину.