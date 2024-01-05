Россияне во второй Сочельник запустили "Шахеды": дроны летят на Хмельнитчину

Поздним вечером 5 января стало известно, что Россия запустила "Шахеды" с Юга. Об этом предупредили жителей Украины. Воздушные силы ВСУ. Сначала воздушная тревога была на Юге, но потом распространилась на другие регионы.

Россияне продолжают терроризировать Украину, запуская дроны-камикадзе. Во второй Сочельник – 5 января – стало известно, что враг атакует "Шахедами" Юг нашей страны. Существует угроза, что боражирующие боеприпасы будут разлетаться и в других областях, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.

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Какие области под угрозой "Шахедов"

6 января

Воздушные силы пишут: "Движение БПЛА Хмельнитчиною (Красиловский район)".

Отбой воздушной тревоги также в Днепропетровской и Кировоградской областях.Отбой воздушной тревоги в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.СМИ пишут, что на севере Хмельнитчины прогремели взрывы.В Житомирской области отбой воздушной тревоги.Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА по Житомирщине, угроза Хмельнитчине (Староконстантинов)".

5 января

Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед"

Обратим внимание, что в ночь на 5 января российские военные тоже атаковали "Шахедами" Украину. Запускали дроны-камикадзе в несколько волн из района Приморско-Ахтарска, что в России и мыса Чауда, что в Крыму.

из района Приморско-Ахтарска, что в России и мыса Чауда, что в Крыму. Насчитали запуск 29 дронов-камикадзе. Чтобы отбить воздушное нападение врага, привлекали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительную авиацию, а также зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.

Чтобы отбить воздушное нападение врага, привлекали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительную авиацию, а также зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ. Противовоздушная оборона сбила 21 из 29 "Шахедов". Воздушные цели были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также Хмельницкой областей.

Известно, что часть боражирующих боеприпасов россияне направили по прифронтовой зоне Херсонской, а также Николаевской областей.

В Воздушных силах отмечают, что большинство "Шахедов" уничтожили подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Еще через мгновение ее объявили также в Запорожье.На Хмельнитчине также воздушная тревога.Воздушная тревога в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Там угроза применения баллистического вооружения.В Воздушных силах предупреждают, что БПЛА приближается к Бердичеву с восточного направления области.Воздушные силы пишут: "Движения БпЛА по Житомирщине в направлении Бердичевского района".Воздушные силы написали: "Изменение направления движения БПЛА в направлении Житомирской области".Отбой потрепанной тревоги в Кировоградской области.Воздушные силы известили о ракетной угрозе в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА через Киевскую область (Тетиевский район), угроза Винниччине, курс северо-западный".СМИ пишут, что в Херсоне раздались взрывы.Воздушную тревогу объявили в Киевской области.Воздушные силы пишут: "Движение БПЛА Черкасщиной, угроза Киевской области с юга (Ставищенский район)".Отбой воздушной тревоги в Кировоградской области.Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областях.Отбой воздушной тревоги в Запорожье.В Воздушных силах пишут: "Движения БПЛА через Кировоградскую область, угроза Черкасщине, курс северо-западный". Собственно, в Черкасской области объявили воздушную тревогу.Воздушные силы пишут: "Движение БПЛА через Кировоградскую область (Добровеличковский район), курс северный".Воздушная тревога в Кировоградской области.Воздушную тревогу объявили в Запорожье. Она связана с активностью тактической авиации неприятеля.Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА через Николаевщину (Первомайский район), курс северо-западный".В Воздушных силах написали: "Движения БПЛА в северо-восточной части Вознесенского района, угроза Кировоградской области".Воздушные силы предупреждают о движении БПЛА через Николаевщину в направлении Вознесенска.В Кировоградской области отбой воздушной тревоги.Воздушные силы написали "Крылатая ракета в направлении Баштанки". В то же время воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.В Воздушных силах уточнили, что "Шахеды" двигаются в направлении Баштанского района Николаевской области. Их курс – северо-западный в Кировоградской области.Воздушные силы отметили, что зафиксировали ударные БПЛА в западной части Херсонской области. И двигавшиеся они в северо-западном направлении.В Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Будьте внимательны и не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет отбоя угрозы атаки с неба.