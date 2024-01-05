Россияне во второй Сочельник запустили "Шахеды": дроны летят на Хмельнитчину
5 января 2024, 22:56Читати новину українською
Поздним вечером 5 января стало известно, что Россия запустила "Шахеды" с Юга. Об этом предупредили жителей Украины. Воздушные силы ВСУ. Сначала воздушная тревога была на Юге, но потом распространилась на другие регионы.
Россияне продолжают терроризировать Украину, запуская дроны-камикадзе. Во второй Сочельник – 5 января – стало известно, что враг атакует "Шахедами" Юг нашей страны. Существует угроза, что боражирующие боеприпасы будут разлетаться и в других областях, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
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Какие области под угрозой "Шахедов"
6 января00:37 Воздушные силы пишут: "Движение БПЛА Хмельнитчиною (Красиловский район)".
00:34 Отбой воздушной тревоги также в Днепропетровской и Кировоградской областях.00:33 Отбой воздушной тревоги в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.00:30 СМИ пишут, что на севере Хмельнитчины прогремели взрывы.00:26 В Житомирской области отбой воздушной тревоги.00:05 Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА по Житомирщине, угроза Хмельнитчине (Староконстантинов)".
5 января23:57 Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Еще через мгновение ее объявили также в Запорожье.23:49 На Хмельнитчине также воздушная тревога.23:45 Воздушная тревога в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Там угроза применения баллистического вооружения.23:43 В Воздушных силах предупреждают, что БПЛА приближается к Бердичеву с восточного направления области.23:32 Воздушные силы пишут: "Движения БпЛА по Житомирщине в направлении Бердичевского района".23:23 Воздушные силы написали: "Изменение направления движения БПЛА в направлении Житомирской области".23:20 Отбой потрепанной тревоги в Кировоградской области.23:15 Воздушные силы известили о ракетной угрозе в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.23:12 Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.23:08 Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА через Киевскую область (Тетиевский район), угроза Винниччине, курс северо-западный".23:01 СМИ пишут, что в Херсоне раздались взрывы.22:54 Воздушную тревогу объявили в Киевской области.22:51 Воздушные силы пишут: "Движение БПЛА Черкасщиной, угроза Киевской области с юга (Ставищенский район)".22:44 Отбой воздушной тревоги в Кировоградской области.22:34 Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областях.22:23 Отбой воздушной тревоги в Запорожье.22:22 В Воздушных силах пишут: "Движения БПЛА через Кировоградскую область, угроза Черкасщине, курс северо-западный". Собственно, в Черкасской области объявили воздушную тревогу.22:05 Воздушные силы пишут: "Движение БПЛА через Кировоградскую область (Добровеличковский район), курс северный". 21:50 Воздушная тревога в Кировоградской области.21:47 Воздушную тревогу объявили в Запорожье. Она связана с активностью тактической авиации неприятеля.21:46 Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА через Николаевщину (Первомайский район), курс северо-западный".21:29 В Воздушных силах написали: "Движения БПЛА в северо-восточной части Вознесенского района, угроза Кировоградской области".21:14 Воздушные силы предупреждают о движении БПЛА через Николаевщину в направлении Вознесенска.21:13 В Кировоградской области отбой воздушной тревоги.21:02 Воздушные силы написали "Крылатая ракета в направлении Баштанки". В то же время воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.20:45 В Воздушных силах уточнили, что "Шахеды" двигаются в направлении Баштанского района Николаевской области. Их курс – северо-западный в Кировоградской области.20:25 Воздушные силы отметили, что зафиксировали ударные БПЛА в западной части Херсонской области. И двигавшиеся они в северо-западном направлении.20:19 В Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Будьте внимательны и не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет отбоя угрозы атаки с неба.
Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед"
- Обратим внимание, что в ночь на 5 января российские военные тоже атаковали "Шахедами" Украину. Запускали дроны-камикадзе в несколько волн из района Приморско-Ахтарска, что в России и мыса Чауда, что в Крыму.
- Насчитали запуск 29 дронов-камикадзе. Чтобы отбить воздушное нападение врага, привлекали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительную авиацию, а также зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.
- Противовоздушная оборона сбила 21 из 29 "Шахедов". Воздушные цели были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также Хмельницкой областей.
- Известно, что часть боражирующих боеприпасов россияне направили по прифронтовой зоне Херсонской, а также Николаевской областей.
- В Воздушных силах отмечают, что большинство "Шахедов" уничтожили подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.