Воздушная тревога в Хмельницком, на Тернопольщине, в Днепре и других городах
28 февраля 2022 , 21:04Читати новину українською
Воздушная тревога в Хмельницком, на Тернопольщине и Днепре. Людей просят переместиться в укрытие из-за опасности удара России.
Соответствующие сообщения появились ориентировочно в 20:59 28 февраля. Об этом написало Суспільне.
Важно Во Львове воздушная тревога: немедленно в укрытие
Воздушная тревога в больших городах: все в укрытие
В Тернопольской, Ровненской, Хмельницкой, Волынской областях, Мариуполе, Днепре и Львове – воздушная тревога, всем в укрытие,
– говорится в сообщении.
Также она была объявлена во Львове, Виннице. Из-за угрозы артобстрела людей призывают находиться в укрытиях.
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