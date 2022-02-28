Воздушная тревога в Хмельницком, на Тернопольщине, в Днепре и других городах

Воздушная тревога в Хмельницком, на Тернопольщине и Днепре. Людей просят переместиться в укрытие из-за опасности удара России.

Соответствующие сообщения появились ориентировочно в 20:59 28 февраля. Об этом написало Суспільне.

Важно Во Львове воздушная тревога: немедленно в укрытие

Воздушная тревога в больших городах: все в укрытие

В Тернопольской, Ровненской, Хмельницкой, Волынской областях, Мариуполе, Днепре и Львове – воздушная тревога, всем в укрытие,

– говорится в сообщении.

Также она была объявлена во Львове, Виннице. Из-за угрозы артобстрела людей призывают находиться в укрытиях.

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