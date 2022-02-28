Відповідні повідомлення з'явились орієнтоно о 20:59 28 лютого. Про це написало Суспільне.

Важливо У Львові повітряна тривога: негайно в укриття

Повітряна тривога у великих містах: всі в укриття

На Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині, Волині, у Маріуполі, Дніпрі та Львові — повітряна тривога, усім в укриття,

– мовиться у повідомленні.



Також її оголосили у Львові, Вінниці. Через загрозу артобстрілу людей закликають перебувати в укриттях.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.