Тревога в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской области и Ровно: направляйтесь в укрытие

Раздается сигнал воздушной тревоги на Ивано-Франковщине, Волыни, Тернопольщине и в Ровно. Всех жителей этих регионов и города просят немедленно направляться в укрытие.

Об опасности в большинстве регионов сообщили примерно в 16:55. А вот в Тернопольской области сирены загудели на 10 минут позже. Сигналом воздушной тревоги нельзя пренебрегать, потому что это может сохранить жизнь.

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Цель врага невозможно предусмотреть

Сирены воздушной тревоги всегда означают, что есть угроза. Это происходит, когда оккупанты запустили ракеты в направлении того или иного региона.

Точную цель никогда невозможно предугадать. Поэтому это могут быть даже жилые кварталы городов.

Что делать, когда воздушная тревога / Изображение Центра стратегических коммуникаций

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