Неизвестные беспилотники пролетали возле Эстонии: объявляли воздушную тревогу

В Эстонии объявляли воздушную тревогу из-за неизвестных БПЛА возле воздушного пространства страны. Власти попросили людей быть бдительными и прятаться в убежищах в случае опасности.

В 0:30 31 марта от армии обороны Эстонии начали поступать SMS о возможной воздушной угрозе в уездах Ида и Ляяне-Вирумаа. Об этом сообщили в ERR.

Что известно о воздушной тревоге в Эстонии?

В ночь на 31 марта в Эстонии объявили воздушную угрозу. По информации Эстонских вооруженных сил, несколько беспилотников двигались в сторону границы, но не были сбиты.

Около 3 ночи военные снова объявили об угрозе БпЛА в регионе. В 4:43 ситуация повторилась, но уже через час прозвучал отбой тревоги.

Из-за угрозы БпЛА были отменены или перенесены некоторые рейсы. Самолет Finnair из Хельсинки в Тарту развернулся над аэродромом Пилтсамаа после получения оповещения, а обратный рейс из Тарту в Хельсинки, запланированный на 31 марта, отменили.

Эстонские вооруженные силы объявили об обнаружении воздушной активности за пределами воздушного пространства Эстонии, которая может представлять угрозу для Эстонии. Поэтому было объявлено превентивное оповещение об угрозе,

– отметили в издании.

Армия обороны также призвала "продолжать работу в обычном режиме", но подчеркнула необходимость оставаться внимательными и соблюдать все указания в случае угрозы.

