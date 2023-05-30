Продолжение "приветствия" Киева, – Игнат назвал причину третьей тревоги за сутки в столице

Россияне продолжают терроризировать Киев. Враг атакует столицу крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе. Только 29 мая в городе трижды раздалась воздушная тревога.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона объяснил, почему в столице третий раз за 29 мая звучали сирены. По его словам, существовала угроза очередной атаки на Киев, передает 24 Канал.

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Оккупанты "приветствуют" столицу

Ну вы видите интенсивность применения врагом разного вооружения. Оно фактически началось с мая, но если брать крайние дни, то у нас такие "приветствия" Киева: 59 дронов, ночная атака сейчас, затем дневная атака "Искандерами", поэтому угроза применения ракетного вооружения оставалась.

– отметил он.

По словам Юрия Игната, такую угрозу зафиксировали, поэтому в Киеве третий день выли сирены. К счастью, прошло без пусков, хотя и была вероятность атаки со стороны врага. Именно поэтому в нескольких областях на Севере нашего государства предупреждали о возможной угрозе с неба.

Также спикер Воздушных сил объяснил, почему особенно опасны "Искандеры". Заметим, что ими россияне атаковали Киев около полудня.

У ПВО очень мало времени

По словам Юрия Игната, в начале полномасштабного вторжения россияне часто использовали "Искандеры". Их оккупанты запускали туда, куда эти ракеты могли достигать.

Он также отметил, что россияне используют два вида "Искандеров":

"Искандер-М" – ракета, летящая по баллистической траектории.

– ракета, летящая по баллистической траектории. "Искандер-К" – летит по траектории, как и "Калибр". Если на это пошло, то это та самая ракета "Калибр", но она запускается с наземной установки. У них даже характеристики идентичны, подчеркнул Игнат.

"Искандер-К" летит, прижимаясь к земле, огибая рельеф местности. "Искандер-М" летит по баллистике, собственно, сверху бьет,

– добавил он.

Спикер Воздушных сил заметил, что особая опасность состоит в том, что "Искандеры" могут запускаться с линии госграницы или боевого столкновения. Это значительно сокращает время на реагирование. Именно поэтому сначала прозвучали сирены, а уже через минуту жители слышали работу ПВО.