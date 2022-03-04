Воздушная тревога в Киеве – немедленно в укрытие
4 марта 2022 , 07:57Читати новину українською
Источник:телеграм-канал КГГА
Утром 4 марта в Киеве снова раздаются предупредительные сирены. Воздушную тревогу в столице объявили в 7:52.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Возьмите с собой самые необходимые вещи и быстро направляйтесь в ближайшее укрытие. Помогите родным и соседям.
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Не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги. Об этом обязательно будут сообщать на официальных ресурсах.
Как ранее сообщили в Генштабе ВСУ, основные усилия российских захватчиков сейчас сосредоточены на окружении Киева. Впрочем, враг уже исчерпал часть резервов.
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