Экстренные сообщения и сирены: почему соседи Беларуси посреди ночи задействовали ПВО и авиацию

Поздно вечером 10 ноября и ночью 11 числа в Латвии и Литве была объявлена масштабная воздушная тревога. Гибридная угроза с воздуха вынудила вооруженные силы этих стран НАТО принять немедленные меры

Латвийские СМИ, в частности lsm.lv, передают информацию от вооруженных сил Латвии. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о воздушной тревоге в Латвии и Литве?

В Лудзенском крае Латвии (что граничит непосредственно с Россией и Беларусью, где чаще всего фиксируются залеты неизвестных воздушных объектов) около 23:20 ввели оранжевый уровень предупреждения, который требует от населения немедленно укрыться в помещениях и соблюдать правило двух стен. Впоследствии география опасности существенно расширилась – желтые и оранжевые предупреждения из-за угрозы беспилотников охватили многие муниципалитеты восточной и центральной части страны. В полную боевую готовность были приведены подразделения дронов-перехватчиков и другие подразделения ПВО.

Одновременно с событиями в Латвии беспрецедентные меры безопасности были развернуты в соседней Литве, как отмечалось на lrt.lt. Жители массово получали экстренные сообщения на телефоны с текстом: "Воздушная тревога (красная). Возможно, обнаружен дрон. Немедленно направляйтесь в безопасное место". Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил, что в небо срочно поднялись истребители миссии НАТО по охране воздушного пространства. Со стороны Беларуси было зафиксировано движение неизвестного объекта, работа аэропорта Вильнюса была полностью приостановлена для приема рейсов с 19:21 до полуночи.

Обратите внимание: это уже далеко не первый случай нарушения воздушного пространства стран Балтии. Например, 1 ноября неизвестный объект вошел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси – тогда латвийские военные задействовали отечественный дрон-перехватчик Blaze, однако не смогли перехватить цель.

Отметим, что в эту же ночь произошла массированная атака дронов на Ленинградскую область России. Эпицентром удара стал порт Усть-Луга, который является вторым по величине портом страны и стратегическим хабом для экспорта нефтепродуктов. После серии взрывов там вспыхнул масштабный пожар.