Воздушная тревога в большинстве областей: немедленно бегите в укрытие
19 апреля 2022 , 01:42Читати новину українською
Источник:карта воздушных тревог
Во многих областях Украины раздаются сигналы воздушной тревоги. Всех граждан просят немедленно направляться в укрытие.
Предупредили об опасности атак с неба в большинстве регионов. Так начались сутки 19 апреля в центральных, западных и восточных областях.
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В каких областях объявили тревогу
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Волынская;
- Тернопольская;
- Черновицкая;
- Закарпатская;
- Житомирская;
- Ровненская;
- Киевская и Киев;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Луганская;
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская;
- Запорожская;
- Черниговская.
Карта воздушных тревог по состоянию на 2 часа ночи / Скриншот
Первая сирена завыла в Винницкой области в 01:31. После нее почти каждую минуту добавлялась новая зона с потенциальной опасностью.
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