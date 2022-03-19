В большинстве регионов Украины воздушная тревога
19 марта 2022 , 15:19Читати новину українською
Почти во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Всем жителям нужно спуститься в укрытие.
В укрытиях следует находиться до отбоя тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Где объявили воздушную тревогу
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Волынская область;
- Ровно;
- Хмельницкий;
- Полтава;
- Винница;
- Одесская область;
- Запорожье;
- Черкассы;
- Тернополь;
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Умань.
Если нет возможности пройти в укрытие, можно спуститься в подвал. Также простым укрытием может стать ванная. Не забудьте перекрыть газ и выключить свет.