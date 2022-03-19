В большинстве регионов Украины воздушная тревога

19 марта 2022 , 15:19
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Почти во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Всем жителям нужно спуститься в укрытие.

В укрытиях следует находиться до отбоя тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Где объявили воздушную тревогу

  • Львов;
  • Ивано-Франковск;
  • Волынская область;
  • Ровно;
  • Хмельницкий;
  • Полтава;
  • Винница;
  • Одесская область;
  • Запорожье;
  • Черкассы;
  • Тернополь;
  • Днепр;
  • Кривой Рог;
  • Умань.

Если нет возможности пройти в укрытие, можно спуститься в подвал. Также простым укрытием может стать ванная. Не забудьте перекрыть газ и выключить свет. 

Автор: Іван Магуряк