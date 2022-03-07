Воздушная тревога в Николаеве – немедленно в укрытие
Источник:телеграм-канал Виталия Кима
В Николаеве 7 марта снова раздаются предупредительные сирены. Воздушная тревога в городе была объявлена в 9:19. Направляйтесь в ближайшее укрытие.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Возьмите с собой самые важные вещи. Помогите добраться до укрытия своим близким и соседям.
Читайте также Действия артиллерии Николаева и защитников Харькова и Луганщины войдут в учебники, – Резников
Не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. Официальные ресурсы будут сообщать, когда возвращаться домой будет безопасно.
В ОВА предупредили об ударах по городу
"Будут еще удары, так что не нужно выходить на улицу и рассматривать повреждения", – подчеркнул Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.
Отметим, что россияне атаковали Николаев утром 7 марта. Около пяти часов захватчики обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Смерч".
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!