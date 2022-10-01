Воздушная тревога во многих областях: взрывы слышали в Одессе и Николаеве
1 октября 2022 , 04:25Читати новину українською
Сирены воздушной тревоги начали раздаваться во многих областях Украины ночью 1 октября, немного после 4 утра. Следует позаботиться о безопасности!
Пока тревогу не отменили – находитесь в убежище, или, если такой возможности нет, не забывайте о двух стенах. В каких областях объявляли тревогу, сообщает 24 канал.
Читайте также ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и разрушительный "Сонцепек": отчет ОК "Юг"
В каких регионах воздушная тревога
Сирены включили в:
- Киеве и Киевской области.
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области.
Воздушная угроза сохраняется и в Луганской области – еще с 4 апреля.Обратите внимание: жители Николаева и Одесской области сообщали о звуках взрывов. Пока без официальной информации по этому поводу.
В каких областях звучала тревога / Скриншот
Как вести себя во время тревоги
- Следует перекрыть воду, газ и выключить электрические приборы.
- Перейти к ближайшему укрытию или хранилищу.
- Если такой возможности нет – спрятаться за не менее чем двумя стенами.
- Безопасное место можно покинуть только после отбоя.
- Нельзя распространять адреса прилетов, фото или видео с последствиями попаданий.
Напомним – прошлой ночью россияне обстреляли "Искандерами" жилые кварталы Днепра: смотрите видео