Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря МВД Марьяну Реву в комментарии "РБК-Украина".

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В Украине может измениться система объявления тревоги

В Черкасской области с 10 января начали тестировать новую систему объявления воздушной тревоги. Главное изменение заключается в том, что опасность объявляют не на территории всей области, а только в конкретных районах. К примеру, если вражеские беспилотники фиксируются в Уманском районе, и там существует реальная опасность атаки, то тревогу будут объявлять только в этой части области.

Как пояснила Рева, сейчас эту систему будут тестировать в течение недели. Если она окажется эффективной, то ее могут распространить на всю Украину.

От того, насколько эффективными будут результаты, будет приниматься решение о внедрении новой системы сначала как пилотные проекты в отдельных регионах с перспективой распространения на всю территорию страны,

– объяснили в МВД.

Пресс-секретарь добавила, что специалисты также отслеживают, есть ли сбои в работе. Если обнаружат неточности, то программу будут дорабатывать.

Ожидается, что новая система объявления воздушной тревоги позволит избежать ситуаций, когда на территории всей области прекращают работать жизненно важные объекты (государственные учреждения, магазины, банки, аптеки и т.д.), а опасность существует в другой части региона. Кроме того, бывают случаи, когда через БпЛА тревога может раздаваться по полдня, а значит – общество сталкивается с различными проблемами.