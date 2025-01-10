Про це повідомляє 24 Канал з посилання на речницю МВС Мар'яну Реву у коментарі "РБК-Україна".

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В Україні може змінитися система оголошення тривоги

У Черкаській області від 10 січня почали тестувати нову систему оголошення повітряної тривоги. Головна зміна полягає у тому, що небезпеку оголошують не на території всієї області, а лише в конкретних районах. До прикладу, якщо ворожі безпілотники фіксуються в Уманському районі, й там існує реальна небезпека атаки, то тривогу оголошуватимуть лише в цій частині області.

Як пояснила Рева, нині цю систему тестуватимуть протягом тижня. Якщо вона виявиться ефективною, то її можуть поширити на всю Україну.

Від того, наскільки ефективними будуть результати, ухвалюватиметься рішення про впровадження нової системи спочатку як пілотні проєкти в окремих регіонах з перспективою поширення на всю територію країни,

– пояснили в МВС.

Речниця додала, що фахівці також відстежують, чи є збої в роботі. Якщо виявлять неточності, то програму будуть допрацьовувати.

Очікується, що нова система оголошення повітряної тривоги дозволить уникнути ситуацій, коли на території всієї області припиняють працювати життєво важливі об'єкти (державні установи, магазини, банки, аптеки тощо), а небезпека існує в іншій частині регіону. Крім того, бувають випадки, коли через БпЛА тривога може лунати по пів дня, а отже – суспільство стикається з різними проблемами.