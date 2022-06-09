Воздушная тревога раздается во многих областях Украины: в Харькове уже слышны взрывы
В Украине прозвучала воздушная тревога в ряде областей, а в Харькове уже слышали взрывы. Немедленно отправляйтесь в укрытие и оставайтесь там до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
Около 13:15 во многих областях Украины объявили о воздушной тревоге. Не игнорируйте сигналы и немедленно перебирайтесь в укрытие, чтобы уберечь себе жизнь.
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В каких областях раздаются воздушные тревоги
- Луганская
- Донецкая
- Харьковская
- Запорожская
- Днепропетровская
- Полтавская
- Сумская
- Черниговская
- Кировоградская
- Черкасская
- Житомирская
- Винницкая
- город Киев
Напоминаем, что риск ракетных ударов чрезвычайно высок. Поэтому оставайтесь в укрытии до тех пор, пока не прозвучит сигнал об отбое. Этот простой шаг может уберечь вам жизнь!
В Харькове горожане сообщают о взрывах
Во время воздушной тревоги поступила информация из Харькова. Суспільне передает, что горожане слышали взрывы в районах Алексеевки, а также Павлового Поля.