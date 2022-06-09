Воздушная тревога раздается во многих областях Украины: в Харькове уже слышны взрывы

9 июня 2022 , 13:22
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В Украине прозвучала воздушная тревога в ряде областей, а в Харькове уже слышали взрывы. Немедленно отправляйтесь в укрытие и оставайтесь там до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Около 13:15 во многих областях Украины объявили о воздушной тревоге. Не игнорируйте сигналы и немедленно перебирайтесь в укрытие, чтобы уберечь себе жизнь.

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В каких областях раздаются воздушные тревоги

  • Луганская
  • Донецкая
  • Харьковская
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Черниговская
  • Кировоградская
  • Черкасская
  • Житомирская
  • Винницкая
  • город Киев

Напоминаем, что риск ракетных ударов чрезвычайно высок. Поэтому оставайтесь в укрытии до тех пор, пока не прозвучит сигнал об отбое. Этот простой шаг может уберечь вам жизнь!

В Харькове горожане сообщают о взрывах

Во время воздушной тревоги поступила информация из Харькова. Суспільне передает, что горожане слышали взрывы в районах Алексеевки, а также Павлового Поля.

 

 

Автор: Назарій Лазур