Воздушная тревога раздается во всех областях Украины: срочно в укрытие

Воздушная тревога днем 1 декабря была объявлена на всей территории Украины. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не сообщает об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Людей призывают доверять только официальным источникам информации.

В Беларуси – активность российской авиации

В сети сообщили, что на территории Белоруссии зафиксировали активность российской авиации. Сначала объявили о взлете МиГ-31К – носителе ракет "Кинжал". Обычно его сопровождает истребитель Су-30СМ.

Позже заявили, что из Беларуси улетают два МиГ-31К. Их уже ждут в России.

В России могли закончиться шахиды

Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил Украины – отметил, что у россиян могли закончиться шахиды. За последние недели в информационном пространстве не было информации об атаках дронами-камикадзе. В частности, это может означать, что "у мартышек закончились гранаты".

По данным Иганата, за время войны Россия применила против Украины уже более 400 шахидов. Из них около 340 удалось уничтожить защитников украинского неба. Очевидно, на этом первая партия дронов закончилась.

Такой же вывод был сделан в Conflict Intelligence Team.

Оккупантам наносят колоссальные потери

Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 89 440 российских оккупантов.

Кроме того, уничтожили: