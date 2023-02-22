Низкой регионов России раздалась воздушная тревога: сирены застали жителей в автомобилях

В ряде городов России раздалась воздушная тревога. Пользователи сети начали активно выкладывать ролики, на которых видно, как сирены застали их по дороге к работе.

Так, утром 22 февраля эфир ряда радиостанций страны-агрессоры прервало важное извещение, передает 24 Канал. В нем россиян предупреждали об угрозе ракетного удара и призывали переходить к укрытию.

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Россиян продолжают кошмарить

По имеющейся информации, воздушную тревогу объявляли в эфирах Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио. Слушавших эти частоты предупредили о ракетной атаке, а также призвали спускаться в безопасные места. О сиренах сообщили жители Белгорода, Ижевска, Пензы, Казани, Воронежа, Тюмени, Нижнего Новгорода, а также Магнитогорска.

Россиян застала воздушная тревога в автомобилях: смотрите видео

Местные СМИ уже жалуются, что к сиренам причастны украинцы. Мол, именно наши специалисты заставили не на шутку испугаться россиян в это утро. Некоторые издания рассказали о взломе спутника Eutelsat W4. Собственно, с него и транслируется радиосигнал в эти регионы.

СМИ говорят о взломе спутника, которым транслируют радио: смотрите видео

Заметим, что россияне не поверили в подлинность этой воздушной тревоги. Мы бы на их месте не слишком легкомыслили, ведь в момент, когда действительно будут раздаваться сирены и будут лететь ракеты, им точно будет не до шуток.

Россияне не очень переживают из-за сирены: смотрите видео

Путин запускал ракету "Сармат"

Интересно, что Россия во время визита Джо Байдена в Украину неудачно запустила ракету "Сармат" во время испытаний. Информацией об этом поделились два официальных лица из США. Они также отметили, что если бы этот запуск был результативным, то Путин однозначно вспомнил бы об этом моменте во время Федерального Собрания.

Один из чиновников заметил, что о запуске ракеты Россия сообщила США заранее. Для этого использовали линию связи с российскими военными. Другой источник отметил, что соответствующее испытание не угрожало США, так что в Вашингтоне не рассматривали его как аномалию или эскалацию.

Напомним, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" на Западе называется по-другому. Ее окрестили "Сатана 2". Причиной этого есть возможности этой ракеты, ведь она может одновременно доставлять несколько ядерных боеголовок. А сама ее масса – 200 тонн.