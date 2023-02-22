Так, зранку 22 лютого ефір низки радіостанцій країни-агресорки перервало важливе сповіщення, передає 24 Канал. У ньому росіян попереджали про загрозу ракетного удару та закликали переходити до укриття.

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Росіян продовжують кошмарити

За наявною інформацією, повітряну тривогу оголошували в ефірах Relax FM, Гумор FM, Comedy radio та Авторадіо. Тих, хто слухав ці частоти, попередили про ракетну атаку, а також закликали спускатися до безпечних місць. Про сирени повідомили мешканці Бєлгорода, Іжевська, Пензи, Казані, Воронежа, Тюмені, Нижнього Новгорода, а також Магнітогорська.

Росіян застала повітряна тривога в автівках: дивіться відео

Місцеві ЗМІ вже бідкаються, що до сирен причетні українці. Мовляв, саме наші фахівці змусили не на жарт перелякатися росіян цього ранку. Деякі видання розповіли про злом супутника Eutelsat W4. Власне, з нього й транслюється радіосигнал до цих регіонів.

ЗМІ кажуть про злом супутника, яким транслюють радіо: дивіться відео

Зауважимо, що росіяни не повірили у справжність цієї повітряної тривоги. Ми б на їхньому місці не надто легковажили, адже в момент, коли дійсно лунатимуть сирени та летітимуть ракети, їм точно буде не до жартів.

Росіяни не дуже переживають через сирени: дивіться відео

Путін запускав ракету "Сармат"

Цікаво, що Росія під час візиту Джо Байдена до України невдало запустила ракету "Сармат" під час випробувань. Інформацією про це поділилися двоє офіційних осіб зі США. Вони також зауважили, що якби цей запуск був би результативним, то Путін однозначно згадав би про цей момент під час Федеральних Зборів.

Один з чиновників зауважив, що про запуск ракети Росія повідомила США заздалегідь. Для цього використовували лінію зв'язку з російськими військовими. Інше джерело зазначило, що відповідне випробування не загрожувало США, тож у Вашингтоні не розглядали його як аномалію чи ескалацію.

Нагадаємо, що міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" на Заході називається інакше. Її охрестили "Сатана 2". Причиною цього є можливості цієї ракети, адже вона може одночасно доставляти кілька ядерних боєголовок. А сама її маса – 200 тонн.