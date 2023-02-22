Про пожежу повідомили росЗМІ. Зазначають, що площа пожежі досягла 2,5 тисячі квадратних метрів, передає 24 Канал.

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Що відомо про чергову пожежу в Росії

Відомо, що пожежа почалася в одному зі складів у районі житлового масиву.Попередньо, в будівлі, яка зайнялася, знаходиться приміщення для зберігання печей і камінів, спортивно-розважальний центр, фітнес-клуб, автотехцентр і центр віртуальної реальності.

Дим від пожежі видно на все місто, повідомляють очевидці. Пожежі присвоєно другий ранг небезпеки.

Чергова пожежа в Росії: дивіться відео

Пожежа в Красноярську: дивіться відео

Загорівся черговий склад: дивіться відео

У центрі Москви спалахнула потужна пожежа

У вівторок, 21 лютого, В центрі Москві сталась пожежа – загорівся 16-поверховий готель "Москабельмет".

Російські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих під час пожежі в будинку з готелем зросло до 7, ще 11 людей постраждали. Рятувальники прозвітували, що врятували 50 осіб, з них 7 дітей.

Готель розташований на Міжнародній вулиці. Щодо причин пожежі попередньо повідомляли, що постоялець підпалив речі. Згодом в екстрених службах констатували, що причиною пожежі в центрі Москви є підпал.

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